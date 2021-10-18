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Райан Рейнолдьс заявил, что сделает перерыв в актерской карьере

Новости
    18.10.2021, 15:50
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канадский и американский актер Райан Рейнольдс сообщил об окончании съемок фильма "Рождественская история", где он играет с Уиллом Ферреллом, и заявил, что берет творческий отпуск в работе актера. Информацию он опубликовал в своем Instagram.

- Пение, танцы и игра в песочнице с Уиллом Ферреллом исполнили многие мои мечты. Идеальное время для небольшого творческого отпуска в кино, - написал Рейнольдс.

Он также добавил, что будет скучать по каждой секунде работы с талантливой группой художников и авторов.

Сколько продлится перерыв Рейнольдса между съемками, не уточняется. Между тем жена 44-летнего артиста, Блейк Лайвли ("Сплетница", "Век Адалин", "Отмель") оставила под его постом иронический комментарий.

Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости
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- Майкл Кейн сделал это первым, - написала супруга Рейнольдса, намекая на недавнее сообщение британского актера Майкла Кейна уйти из кинематографа в возрасте 88 лет. Сам Кейн впоследствии опроверг свои слова в Twitter, написав, что он не находится на пенсии.

Райан Рейнольдс - американский актер канадского происхождения. Снимался в таких фильмах, как "Ужас Амитивилля", "Предложение", "Король вечеринок", сыграл эпизодическую роль в сериале "Клиника". Одна из крупных и наиболее успешных работ актера состоялась в комедийном фантастическом боевике "Дэдпул". Фильм и его продолжение имели большой успех в прокате, а исполнитель главной роли даже получил номинацию на "Золотой глобус".

С 2012 года Рейнольдс женат на актрисе Блейк Лайвли, у пары есть три дочери.

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