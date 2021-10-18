Цены на столичных автозаправках ускорили рост

На столичных заправках бензин и дизельное топливо дорожают третью неделю подряд, однако за последние семь суток рост значительно ускорился - с 3-5 копеек на литр до 15-21 копейки на литр. Это следует из мониторинга цен на АЗС Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средневзвешенная цена литра дизеля за неделю с 11 по 18 октября выросла на 15 копеек - до 50,31 рубля, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 17 копеек - до 46,27 и 51,23 соответственно, цена Аи-100 выросла на 21 копейку - до 58,72 рубля. Рост зафиксирован на заправках "Татнефти", "Газпромнефти", ТНК, "Роснефти", "Лукойла" и "Шелл". Не изменились ценники на АЗС "НефтьМагистрали" и "Транс-АЗС", снизились - только у "ЕКА".

Минэнерго на минувшей неделе заявило, что по итогам года рост цен на бензин и дизель будет близким к прогнозируемой инфляции. На данный момент, по данным Росстата, темпы роста стоимости топлива ее опережают: оно подорожало на 6,25%, в то время как инфляция составила 5,2%. По оценкам Минэнерго, демпфирующего механизма должно быть достаточно для сдерживания роста.