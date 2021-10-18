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18.10.2021 11:17

Краснокнижный черный амур пополнил озера-охладители Калининской АЭС

В акваторию озер-охладителей Калининской АЭС Удомля и Песьво выпущено более одной тонны рыбы. Популяцию водных обитателей пополнили восемь тысяч молодых особей черного амура - редкого вида из семейства карповых, занесенного в Красную книгу России. Миссия у рыбы важная - оздоровить водоемы.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Водных обитателей доставили из Научного центра по генетике и селекции рыб в Московской области. На новое место жительства их привезли специальным транспортом, способным обеспечить рыбам необходимый кислородный и тепловой режим. Заселение водного пространства проходило под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Предварительно экологи и гидрологи изучили температурный режим и направление ветра, проверили место будущего обитания и состояние новоселов.

Фото: Калининская АЭС
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Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, зарыбление позволяет восполнить рыбные ресурсы и повысить видовое разнообразие ихтиофауны, а также эффективно очищать воду от биопомех.

"Черный амур помогает естественным образом бороться с размножением в акватории озер моллюсков дрейссены, неконтролируемое развитие которых затрудняет работу систем технического водоснабжения атомной станции", - отметил Александр Дорофеев.

Фото: Калининская АЭС

Калининская АЭС регулярно проводит зарыбление озер-охладителей. За последние годы в водоемы было выпущено более 150 тысяч мальков черного амура, толстолобика и сазана. Эти теплолюбивые растительноядные виды рыб здесь хорошо уживаются и поддерживают благоприятный баланс водных организмов. Об этом свидетельствуют показатели мониторинга водных биологических ресурсов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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