В Москве откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на SARS-CoV-2

Еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроются 18 октября в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что эффективность таких тестов сейчас высокая - 80 процентов.

"Мы открыли 20 пунктов в МФЦ и торговых центрах, а с 18 числа будут открыты еще 30. Чтобы масштабно охватить население", - подчеркнул глава города.

Один из пунктов экспресс-тестирования находится в ГУМе. За пять дней его посетили 876 человек, у 33 из них - был выявлен SARS-CoV-2. Подчеркивается, что многие не знали о вирусе в своем организме, болели бессимптомно, заражая других.