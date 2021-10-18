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18.10.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье полицейский ранил девушку, защищая ее от алабая

Текст: Иван Петров

В подмосковном поселке Ильинский в воскресенье пострадала девушка, на которую на улице напал пес породы алабай. При этом травмы она получила не только от собачьих укусов, но и от выстрела из пистолета. Увидев, как огромная собака набросилась на девушку, подоспевший местный полицейский попытался спасти ее. Но для этого решил применить табельное оружие. И, к сожалению, промахнулся, попав не только в собаку, но и в саму девушку. "По факту применения сотрудником полиции оружия проводится проверка", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: РИА Новости
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В подмосковной полиции рассказали, что участкового вызвали свидетели нападения собаки на девушку. "Сотрудник незамедлительно прибыл на место происшествия, где увидел, что алабай уже повалил ее на землю. Собака порвала одежду и вела себя очень агрессивно... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции принял решение применить табельное оружие, после чего произвел несколько выстрелов в сторону собаки", - рассказала детали инцидента представитель подмосковного главка МВД.

Отмечается, что агрессивная собака была ранена, но пострадала и сама девушка. У нее ранение бедра, пострадавшая была оперативно госпитализирована в медучреждение.

Напомним, весной прошлого года сообщалось, что татарстанское подразделение СК РФ начало проверку в связи с агрессивным поведением двух собак породы алабай в Лаишевском районе республики. Поводом послужили сообщения в местных СМИ о том, что псы загрызли овчарку на глазах маленькой девочки.

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