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18.10.2021 19:43
Рубрика: Культура

Видео: В Москву привезли самые известные полотна итальянских авангардистов

Текст: Наталья Соколова
Уже во вторник, 19 октября, в Москве можно будет увидеть самую известную коллекцию итальянского авангарда XX века. В залах постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков прошел вернисаж 26 произведений итальянских мастеров из коллекции Джанни Маттиоли.

Джанни Маттиоли для итальянcкого футуризма - это почти как Щукин и Морозов для русского искусства. Он сформировал большую часть своего собрания за десять лет - с 1943 по 1953 год. А в 1972 году 20 полотен из его коллекции признали национальным достоянием Италии. В столицу привезли произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910-1921 годах. К слову, картину Амедео Модильяни "Портрет художника Фрэнка Хэвиленда" представили на прошлой неделе отдельно, в посольстве Италии в Москве.

Миланец Маттиоли, выходец из обедневшей буржуазной семьи, рано бросил школу и пошел работать посыльным на фабрику, потом торговал хлопком, познакомился с художником Фортунато Деперо, а затем и с самим Томазо Маринетти - "отцом" футуризма. Футуристы стремились вывести Италию с периферии мира искусства, где ценились только Рафаэль и Микеланджело, поэтому в начале XX века отправились покорять Париж, столицу художественной жизни и арт-рынка.

Фото: Jack Taylor/Getty Images
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Итальянский футуризм - это особая глава в истории искусства. Именно Италия считается родиной футуризма. И начался он с манифеста Маринетти 1909 года "Обоснование и манифест футуризма". В Россию футуризм придет через три года со сборником-манифестом Давида Бурлюка "Пощечина общественному вкусу". Ни на что не похожие, итальянские футуристы рушили все академические каноны. И делали это с невероятной страстью. Их самовыражению мешали музеи, и они требовали закрывать их. Некоторые итальянские футуристы и Вторую Мировую войну восприняли как освобождение. Итальянские футуристы восхищались скоростью, технологиями, быстрыми автомобилями и городом. Характерная черта их полотен - движение и цвет.

Выдающееся собрание Джанни Маттиоли уже было показано в Палаццо Строцци во Флоренции, в Национальном музее современного искусства в Киото, в Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции и в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Кстати, итальянское искусство начала XX века практически не представлено в российских собраниях. После выставки в Москве собрание вернется в Италию и войдет в постоянную экспозицию музея Брера Модерн, отдела современного искусства Пинакотеки Брера в Милане.

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