Восточный округ Москвы стал чемпионом по авариям с участием пешеходов

Чаще всего пешеходы попадали под колеса в Восточном и Юго-Восточном округах столицы. Больше всего погибших в результате наездов зафиксировано в Южном округе Москвы. Госавтоинспекция проанализировала аварийность с участием пешеходов в Москве с начала года.

Как сообщает пресс-служба столичной Госавтоиснпекции, в этом году произошло почти 2000 наездов на пешеходов, в результате которых 110 человек погибли и 1927 получили ранения.

Больше всего, а именно 253 наезда зарегистрировано в Восточном округе, чуть меньше - 225 в Юго-Восточном округе столице. При этом в этих округах при наездах погибло по 12 человек.

Рекордсмен по количеству погибших пешеходов в результате наездов стал Южный округ. В 205 наездах погибло 17 человек. 14 пешеходов погибло в ДТП в Западном округе.

Наибольшее количество раненых в таких ДТП зарегистрировано в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах, здесь пострадали 250, 230 и 210 человек соответственно.

Если смотреть по районам Москвы, то больше всего наездов происходит в Пресненском и Люблино - по 36 ДТП в каждом округе. Следом идут Выхино-Жулебино и Марьино - по 32 ДТП в каждом округе. Далее Даниловский и Южное Бутово - по 29. В районе Соколиная гора зафиксировано 28 таких ДТП, в Можайском - 27. В Хамовниках, Гольяново и Северное Тушино - по 26 наездов.