Вымогавшая деньги у стриптизера Тарзана женщина получила пять лет тюрьмы

Женщину, которая намеревалась получить два миллиона рублей с Сергея Глушко (более известен, как стриптизер Тарзан и муж певицы Наташи Королевой), отправят в колонию. В понедельник Таганский районный суд Москвы признал Антонину Саввидис виновной в вымогательстве.

"Приговором от 18.10.2021 года Саввидас А.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.

В ноябре 2020 года в одном из московских ресторанов были задержаны две женщины при получении от Сергея Глушко двух миллионов рублей. Саввидис грозило от 7 до 12 лет лишения свободы. Чтобы назначить ей более мягкое наказание, была применена статья 64 УК РФ. Она позволяет снижать срок "при наличии исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного лицом преступления, либо при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления".