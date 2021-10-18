Приморские школьники начали делать броши с QR-кодами о вакцинации

В Ханкайском округе Приморья школьники запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, где зашифрована информация о вакцинации от коронавируса, сообщает официальный сайт правительства региона.

Сейчас там работает очная образовательная сессия детского мобильного технопарка, и выпуск брошей дети наладили под руководством наставников. Первыми идею оценили учителя.

"Сейчас все готовятся к введению QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест. Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна - зашел в театр, например, брошь отсканировали и все - QR-код о вакцинации всегда с собой", - рассказали ученики 6 класса школы №1 села Камень-Рыболов.

Система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, спортивных клубов вводится в Приморье с 15 ноября. Посетители этих мест должны будут предоставить документы о вакцинации от коронавируса с QR-кодом.

Учреждения культуры, спорта и общественного питания, в свою очередь, должны установить мобильные ограждения, чтобы упорядочить поток посетителей для организации проверки действия QR-кодов.

В Приморье уже несколько недель подряд растет количество случаев COVID-19. Привито к сегодняшнему дню 447 556 человек.