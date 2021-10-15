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Рубрика: Общество

QR-коды для посещения кафе и кинотеатров введут в Приморье 15 ноября

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье с 15 ноября вводятся новые ограничения для посетителей кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, спортивных клубов. Они должны будут предоставить документы о вакцинации от коронавируса с QR-кодом. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписала председатель регионального правительства Вера Щербина.

Учреждения культуры, спорта и общественного питания, в свою очередь, должны установить мобильные ограждения, чтобы упорядочить поток посетителей для организации проверки действия QR-кодов.

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Требование не будет распространяться на жителей края моложе 18 лет, людей, предъявляющих документ о недавно перенесенном коронавирусе, и посетителей, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, с даты проведения которого прошло не более 72 часов.

Как писала "РГ", губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края до конца недели. За это время ведомства, среди прочего, должны продумать, как смогут получить справку, не обращаясь в поликлинику, переболевшие.

С начала пандемии в крае было выявлено 72 180 случаев COVID-19. В течение долгого времени в регионе ежедневно регистрируется больше 200 новых случаев. В понедельник власти края объявили о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

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