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18.10.2021 07:24
Рубрика: Происшествия

Семьи погибших из-за циклона сахалинцев получат по 500 тысяч рублей

Текст: Александр Филимоненко

Миллион рублей для оказания единовременной материальной помощи близким погибших во время циклона сахалинцев выделен из резервного фонда правительства островного региона, сообщила пресс-служба губернатора области.

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- В Александровске-Сахалинском во время разгула стихии погибли два человека. Это большое горе. Задача областных властей в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Это касается не только финансовой помощи, - заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Средства будут перечислены на счета получателей в ближайшее время.

По словам Валерия Лимаренко, самое важное сейчас - восстановить энергоснабжение во всех населенных пунктах острова и приступить к ремонту поврежденных крыш.

Материалы, необходимые для восстановления кровли зданий в Александровске-Сахалинском, выделят из резерва области. Координировать работы в райцентре будет министр ЖКХ региона Наталия Куприна.

До сих пор нарушено электроснабжение сел и поселков Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского, Смирныховского и Углегорского районов. Социально значимые объекты и предприятия жизнеобеспечения получают электроэнергию от дизель-генераторов. Тепло- и водоснабжение есть во всех населенных пунктах.

На помощь энергетикам в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы из Южно-Сахалинска направлены шесть бригад "Сахалинэнерго" - 26 человек и четыре единицы техники.

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