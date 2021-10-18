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18.10.2021 04:02
Рубрика: Происшествия

На Сахалине циклон оставил без электричества 18 сел

Текст: Ольга Коваль

По состоянию на утро понедельника, 18 октября, без электричества остаются 18 сел в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Смирныховском и Углегорском районах. Аварии устраняют 18 энергетиков в составе шести бригад, сообщила пресс-служба компании "Сахалинэерго".

Фото: iStock.ru
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Полностью обесточены населенные пункты Победино, Дуэ, Корсаковка, Михайловка, Славы, Усково, Ясное, Подгорное, Белое, Арги-Паги, Чир-Унвд, Иркир,Адо-Тымово, Мгачи, Арково, Мангидай, Чеховское, Арково-Берег. Перебои с электроэнергией также отмечаются в Александровске-Сахалинском, Ногликах, Смирных и Ударном. При этом, по данным пресс-службы, электроэнергия на социальные объекты подается с помощью дизель-генераторов.

За ночь энергетикам удалось подключить к электричеству поселки Шахтерск и Тымовское, а также села Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное, Кировское, Тельновское и Лесогорское.

"Продолжаются работы на линии электропередачи напряжением 110 кВ, снабжающей электроэнергией поселки Александровск-Сахалинского района. Специалистам предстоит устранить обрыв провода на сложном участке - в районе Камышового перевала", - отмечается в сообщении.

В Александровск-Сахалинский и Тымовской районы сегодня выехали дополнительные бригады энергетиков в составе 26 человек и четырех машин. Они доставят туда и дизель-генераторы.

Напомним, что вчера на Сахалине бушевал мощный циклон, который принес с собой ураганный ветер и мокрый снег. В Александровске-Сахалинском оказались повреждены крыши нескольких зданий. Часть кровли обрушилась на людей, в результате два человека погибли. По данному факту расследуется уголовное дело.

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