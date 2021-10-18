В Благовещенске у посетителей кафе начали требовать QR-коды

В Благовещенске с 18 октября заработала система QR-кодов для предприятий общественного питания. Теперь совершеннолетние посетители кафе, столовых и прочих заведений на входе должны предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

"С предпринимателями проведена работа. Первая неделя станет пробной для бизнеса. Если будут выполняться все необходимые мероприятия, то мы не видим препятствий, чтобы скорректировать ограничения по времени работы или наполняемости залов. Но подчеркиваю, все зависит от исполнения общепитом мероприятий по QR-кодам", - написал на своей странице в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.

С 1 ноября QR-коды будут требовать также у посетителей музеев, библиотек, спортивных учреждений.

Кстати, как пояснила начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли министерства экономического развития и внешних связей области Анастасия Николаева, вместе с кодом гражданин должен будет предъявить еще и паспорт.

"Это делается для того, чтобы была возможность идентифицировать человека с предъявляемым QR-кодом", - отметила она.