В ЕАО предложили ввести QR-коды для посещения кинотеатров и ТЦ

В ближайшее время в Еврейской автономии могут ввести QR-коды для посещения общественных мест. Это значит, что ходить в кафе и кинотеатры смогут только люди, вакцинированные от коронавируса или переболевшие им.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, вопрос о введении QR-кодов сейчас активно обсуждается.

"После проработки алгоритма по их сверке они могут быть введены для входа в культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, крупные торговые центры", - отмечается в сообщении.

Пойти на такие меры властей заставляет ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация.

По словам главы областного управления Роспотребнадзора Павла Копылова, каждую неделю в области регистрируется от 240 до 270 новых случаев заболевания. В ковидных госпиталях занято 85 процентов коечного фонда. Это объясняется не только подъемом заболеваемости, но и тем, что течение болезни становится более тяжелым и длительным.

"На первое место по заболеваемости вышли лица старше 65 лет - около 30 процентов от всех случаев. Это в свою очередь влияет на высокие цифры по летальности. На втором месте - люди трудоспособного возраста - 30-49 лет. На третьем - возрастная категория "50-64". Это люди, как правило, имеющие сопутствующие заболевания", - уточнил Павел Копылов.

Между тем количество школьных классов и групп в детсадах, закрытых на карантин по ковиду, выросло до 16-ти. Почти пятьсот детей, побывавших в контакте с заболевшими, сейчас сидят дома. Власти отмечают, что таких высоких цифр в регионе еще не было. По статистике, чаще всего люди заражаются в общественном транспорте, магазинах или на работе.

Напомним, что на прошлой неделе в ЕАО ввели обязательную вакцинацию для граждан, работа которых связана с массовым пребыванием людей. В их число вошли работники образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общепита, транспорта, сферы развлечений, ЖКХ и энергетики. В скором времени этот список планируется расширить.