В моллюсках из акватории Владивостока не нашли токсинов

Лаборатория Россельхознадзора подтвердила отсутствие опасных фикотоксинов в моллюсках, обитающих в Амурском заливе во Владивостоке, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Ранее специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей обнаружили в водах залива высокую концентрацию водорослей, продуцирующих опасные токсины. Их концентрация в воде превышала допустимую норму в 200 раз.

Последующие исследования воды в Амурском заливе, в котором ведется добыча устриц, мидий, анадары и мактры, показали снижение концентрации клеток опасных микроводорослей, и к 5-6 октября их в акватории уже не было.

После исследования живого моллюска анадары был сделан вывод о том, что опасные водоросли находились в заливе короткий промежуток времени.