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18.10.2021 05:50
Рубрика: Общество

В моллюсках из акватории Владивостока не нашли токсинов

Текст: Ольга Журман

Лаборатория Россельхознадзора подтвердила отсутствие опасных фикотоксинов в моллюсках, обитающих в Амурском заливе во Владивостоке, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Фото: iStock
На побережье Камчатки нашли новые неизвестные токсины

Ранее специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей обнаружили в водах залива высокую концентрацию водорослей, продуцирующих опасные токсины. Их концентрация в воде превышала допустимую норму в 200 раз.

Последующие исследования воды в Амурском заливе, в котором ведется добыча устриц, мидий, анадары и мактры, показали снижение концентрации клеток опасных микроводорослей, и к 5-6 октября их в акватории уже не было.

После исследования живого моллюска анадары был сделан вывод о том, что опасные водоросли находились в заливе короткий промежуток времени.

В регионах Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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