У берегов Приморья снизилась концентрация ядовитых микроводорослей

Специалисты не нашли в новых пробах воды, отобранных вблизи Владивостока, опасных микроводорослей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр мониторинга вредоносных микроводорослей.

"Обширная съемка планктона, выполненная 5-6 октября от кутовой части залива до траверза бухты Воевода (остров Русский), показала полное отсутствие клеток Alexandrium acatanella. Таким образом, клетки этого вида присутствовали в пробах воды лишь в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе ученые заявили о том, что у берегов Приморья выявлена рекордно высокая концентрация микроводорослей, выделяющих опасные токсины. Так, в Амурском заливе их концентрация превышала ПДК почти в двести раз.

Специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей предупредили местное управление Россельхознадзора об опасности. А оно, в свою очередь, организовало проверку морепродуктов, которые добываются у берегов Приморья, на наличие в них токсинов.