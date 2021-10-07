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07.10.2021 07:17
Рубрика: Общество

У берегов Приморья снизилась концентрация ядовитых микроводорослей

Текст: Ольга Журман

Специалисты не нашли в новых пробах воды, отобранных вблизи Владивостока, опасных микроводорослей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр мониторинга вредоносных микроводорослей.

Фото: РИА Новости
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"Обширная съемка планктона, выполненная 5-6 октября от кутовой части залива до траверза бухты Воевода (остров Русский), показала полное отсутствие клеток Alexandrium acatanella. Таким образом, клетки этого вида присутствовали в пробах воды лишь в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Напомним, что на прошлой неделе ученые заявили о том, что у берегов Приморья выявлена рекордно высокая концентрация микроводорослей, выделяющих опасные токсины. Так, в Амурском заливе их концентрация превышала ПДК почти в двести раз.

Специалисты Центра мониторинга вредоносных микроводорослей предупредили местное управление Россельхознадзора об опасности. А оно, в свою очередь, организовало проверку морепродуктов, которые добываются у берегов Приморья, на наличие в них токсинов.

В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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