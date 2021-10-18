В Приамурье нашли тайник с восемью килограммами наркотиков

Почти восемь килограммов наркотиков изъяли полицейские у 33-летнего жителя поселка Мухинский Октябрьского района. 2,1 килограмма гашишного масла и более 5,8 килограмма марихуны мужчина хранил в тайнике. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области, запрещенные вещества во дворе подозреваемого нашла служебная собака по кличке Санго.

"При снятии грунта полицейские обнаружили скрытые под землей 22 полимерные канистры, наполненные веществом коричневого цвета с характерным запахом, и три стеклянные банки с вязким веществом коричневого цвета. На территории подворья также обнаружен синтетический мешок с растительной массой с характерным запахом конопли", - говорится в сообщении ведомства.

Эксперты подтвердили, что изъятые вещества - гашишное масло и марихуана. Подозреваемый заявил, что наркотики он изготовил для личного потребления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.