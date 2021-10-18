В Приамурье вандалы подожгли памятник участникам войны

В поселке Ерофей Павлович Сковородинского района Приамурья 17 октября загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны. Кто-то поджег венки, возложенные местными жителями к памятным датам.

Как сообщили в администрации Сковородинского района, на тушение выезжали пожарные расчеты. В результате возгорания монумент оказался полностью покрыт копотью, пострадало керамико-гранитное покрытие, сгорела мемориальная плита с именами погибших участников войны. Районные власти пообещали вознаграждение за информацию о поджигателях. Вандалов могли бы заснять камеры видеонаблюдения, установленные в Парке Победы поселка, но в тот момент они не работали из-за перебоев с электроэнергией.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к произошедшему", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе УМВД по Амурской области.

К слову, памятник был отреставрирован в 2019 году, на это потратили 477 тысяч рублей.