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18.10.2021 03:20
Рубрика: Легковые авто

Исследование: Жители каких регионов быстрее накопят на новый автомобиль

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Автомобиль - не роскошь, а средство передвижения. Насколько это соответствует действительности, решили выяснить журналисты РИА Новости. Они провели исследование, в ходе которого выяснилось, что не все могут позволить себе покупку "железного коня", что называется, здесь и сейчас, то есть при текущих доходах.

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Если не обращаться в банк за кредитом, а откладывать половину зарплаты - времени понадобится немало - в среднем 8 лет (такая ситуация в 69 субъектах РФ). Быстрее других накопят на новый автомобиль жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области. Больше времени понадобится жителям республик Северного Кавказа (десять лет - это нижняя граница для них). За пять лет и менее накопят на авто жители восьми регионов.

Стоимость нового автомобиля сейчас составляет порядка двух миллионов рублей, а средняя цена подержанной машины - 800 тысяч рублей. Но, несмотря на высокую стоимость, автомобильный парк в России продолжает расти. В 2020 году россияне купили 1,6 миллиона транспортных средств.