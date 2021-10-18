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18.10.2021 13:53
Рубрика: Происшествия

Никита Белых стал гладильщиком в колонии

Текст: Мария Волкова
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых сменил работу в рязанской колонии и стал гладильщиком в банно-прачечном комплексе. Ранее он трудился в цехе по пошиву игрушек.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение

Об этом сообщает kirov.ru со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова. До этого Никита Белых работал библиотекарем и мог вести свой блог.

Напомним, летом стало известно о возбуждении нового уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области. На этот раз - по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас Никита Белых отбывает 8-летнее наказание в колонии строгого режима под Рязанью. Его задержали в июне 2016 года при передаче части взятки в одном из столичных ресторанов.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Кировская область ЦФО Рязанская область Дело Никиты Белых

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