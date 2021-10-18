Шестиклассника с дробовиком в пермской школе обезвредила директор

Сегодня утром в школе поселка Сарс Пермского края учащийся шестого класса устроил стрельбу из огнестрельного оружия. Подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и произвел из дробовика два выстрела в стену и потолок.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД, школьника обезоружила директор школы: она увела подростка в кабинет, поговорила с ним и убедила отдать ей оружие. А также сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают мотивы поступка шестиклассника, а также обстоятельства появления у него огнестрельного оружия.