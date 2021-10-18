Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре в Вознесенском

Сегодня ночью в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ была доставлена 37-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в жилом доме в Вознесенском районе. Напомним, вчера там погибло трое детей в возрасте от 1,5 до 6 лет.

Как сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин, состояние пациентки тяжелое: 60 процентов тела у нее поражено ожогами. У женщины шок и термоингаляционная травма. Она находится в сознании, дышит самостоятельно.

Выяснилось, что пострадавшая находится на 20 неделе беременности. Для определения дальнейшей тактики лечения в Ожоговый центр вызваны акушеры-гинекологи родильного дома №1 Нижнего Новгорода.

Напомним, по факту пожара в Вознесенском было возбуждено уголовное дело. На месте были найдены тела троих детей. Пожарным удалось спасти только их мать. причина происшествия выясняется.