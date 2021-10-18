Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией

Нижегородской областной суд признал объединение "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Движение "Мужское государство" образовалось из сообщества "ВКонтакте". Из-за преследования женщин и травли отдельных лиц являлось участником множества скандалов. Его руководитель Владислав Поздняков был осужден на два года условно по статье 282 УК РФ за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам". Позднее приговор был отменен.

12 октября был заблокирован Telegram-канал движения, а также удален канал Владислава Позднякова на YouTube.

Ранее и.о. прокурора Нижегородской области направил в суд иск о запрете этого движения.