В Павлово установили пугающий жителей памятник молодоженам

Жители города Павлово в Нижегородской области опубликовали в соцсетях фотографии скульптур молодоженов, появившиеся возле местного ЗАГСа. Одно из сравнений, которое пришло в голову пользователям - это воронежская "Аленка".

"Диву дивлюсь, и это у нас в городе художников и мастеров", - написал автор публикации. "Дело Аленки живет", - согласились комментаторы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального управления органов ЗАГС Ольгу Краснову, памятник был поставлен в ходе благоустройства набережной в августе. С органами ЗАГС скульптуру не согласовывали: работу приняла местная администрация.

Напомним, в конце прошлого года в Нововоронеже был открыт памятник Аленке. Внешний вид его так возмутил горожан и пользователей Интернет, что буквально через несколько дней его убрали. Впрочем, это не помешало нашумевшей скульптуре уйти с аукциона за 2,6 миллиона рублей. Затем "сестру Аленки" заметили в Ростове: памятник девушке с веслом стал предметом жарких споров в соцсетях.