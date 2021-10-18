В пермской школе, где произошла стрельба, отменили занятия

Сегодня все занятия в школе поселка Сарс Пермского края отменены в связи с тем, что ученик шестого класса принес огнестрельное оружие и сделал из него несколько выстрелов, сообщает блог учебного заведения в социальной сети.

Напомним, стрельба в школе сегодня произошла в 8.00. Подросток поднялся на второй этаж учебного заведения и произвел из дробовика два выстрела в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал.

Обезоружила подростка директор школы. В настоящее на месте ЧП выясняют обстоятельства произошедшего сотрудники правоохранительных органов.