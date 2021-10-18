В Красноярском крае ввели QR-коды для доступа на массовые мероприятия

В Красноярском крае ужесточаются ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа заболевших COVID-19. В соответствующий указ губернатора внесены изменения, сообщает сегодня пресс-служба правительства региона.

В соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора, с 19 октября организации общественного питания смогут работать с 7 до 23 часов. Это ограничение не касается обслуживания на вынос, а также деятельности точек общепита на железнодорожных и автобусных вокзалах, в аэропортах.

Учреждениям культуры и искусства предписано до 14 ноября работать при не более чем 50-процентном заполнении залов. Это ограничение распространяется и на спортивные мероприятия.

С начала ноября доступ зрителей 18 лет и старше на культурные и спортивные мероприятия возможен только при предъявлении удостоверения личности и документа, свидетельствующего о вакцинации гражданина (например, действующего QR-кода) или о перенесенном заболевании COVID-19.

В пресс-службе регионального кабмина также напомнили, что в Красноярском крае усилен контроль за соблюдением масочного режима и других санитарных норм.