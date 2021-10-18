Указ губернатора Красноярского края от 18 октября 2021 года № 323-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов", письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 08.10.2021 № 24-00-17/02-15197-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 14.10.2021 № 59, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"," заменить словами "постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов",";

слова "от 30.08.2021 № 24-00-17/02-13069-2021," заменить словами "от 30.08.2021 № 24-00-17/02-13069-2021, от 08.10.2021 № 24-00-17/02-15197-2021,";

слова "от 15.09.2021 № 57" заменить словами "от 15.09.2021 № 57, от 14.10.2021 № 59";

пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

"1.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, осуществляют деятельность при условии:

1) запрета функционирования танцевальных зон и площадок, расположенных в организации общественного питания;

2) соблюдения режима работы с 7 до 23 часов по местному времени.

Установить, что действие ограничения, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, не распространяется на случаи:

обслуживания на вынос без посещения гражданами организаций общественного питания;

доставки заказов;

работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

работы хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания и расположенных на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов и автостанций;

работы организаций общественного питания и пунктов общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (объектах дорожного сервиса), расположенных в границах полос отвода или в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения (в пределах территории Красноярского края), регионального и межмуниципального значения Красноярского края.";

пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:

"1.7.1. Обязать хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими:

не допускать на территорию торгово-развлекательных центров граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия);

не допускать деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания и расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23 до 7 часов следующего дня по местному времени, за исключением случаев, установленных абзацами вторым - пятым подпункта 2 пункта 1.5 настоящего указа.";

в пункте 1.8:

в абзаце первом:

слова "50 % от общей вместимости" заменить словами "50 % от общей вместимости и равномерной рассадкой зрителей - по 14 ноября 2021 года включительно, а с 15 ноября 2021 года - 70 % от общей вместимости и равномерной рассадкой зрителей";

в абзаце пятом:

слова "пунктом 1.8.1" заменить словами "пунктами 1.8.1, 1.8.4";

дополнить пунктом 1.8.4 следующего содержания:

"1.8.4. Установить, что с 1 ноября 2021 года доступ зрителей, достигших возраста 18 лет, в здания театров, в здания (сооружения) и (или) помещения, в которых расположены кинотеатры и (или) концертные залы, учреждения культуры и искусства, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Работники театров, кинотеатров и (или) концертных залов, учреждений культуры или иные лица, осуществляющие допуск посетителей в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

в пункте 2:

в подпункте 3:

слова "пунктом 2.9.2" заменить словами "пунктами 2.9.2, 2.9.3";

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания, с 23 до 7 часов следующего дня по местному времени, за исключением случаев, установленных абзацами вторым - седьмым подпункта 2 пункта 1.5 настоящего указа.";

в пункте 2.9.2:

в абзаце седьмом:

слова "равномерной рассадкой зрителей" заменить словами "равномерной рассадкой зрителей - по 14 ноября 2021 года включительно, а с 15 ноября 2021 года - 70 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей";

абзац седьмой дополнить словами "Количество зрителей определяется организатором спортивных или физкультурных мероприятий на основании предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю в порядке, предусмотренном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".";

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"требований, предусмотренных пунктом 2.9.3 настоящего указа (при проведении спортивных и физкультурных мероприятий, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта).";

дополнить пунктом 2.9.3 следующего содержания:

"2.9.3. Установить, что с 1 ноября 2021 года доступ зрителей, достигших возраста 18 лет, на спортивные и физкультурные мероприятия, указанные в абзаце седьмом пункта 2.9.2 настоящего указа, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Контролеры-распорядители или иные лица, осуществляющие допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия, указанные в абзаце седьмом пункта 2.9.2 настоящего указа, обязаны осуществить проверку соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







