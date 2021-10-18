Глава Петербурга предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил о новых ограничениях в Северной столице, которые могут быть введены при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заявление прозвучало в эфире "Радио России".

Беглов отметил, что эпидемическая обстановка в Петербурге сейчас непростая, но контролируемая. В инфекционных стационарах для пациентов с коронавирусом предусмотрено 9,5 тысяч коек. При этом 43 процента коек остаются свободными, однако городские власти наращивают число мест. Лекарств, средств индивидуальной защиты в больницах достаточно.

Тем не менее, заболеваемость растет. Так, согласно справке об эпидемиологической ситуации в городе, за сутки в Петербурге диагноз COVID-19 подтвердился у 3097 пациентов, а выздоровели - 340 человек.

Как сообщает комздрав со ссылкой на главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина Дениса Гусева, все чаще в стационары стали поступать граждане старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса.

Правда, по данным комздрава, за минувшую неделю петербуржцы стали активнее записываться на вакцинацию. В частности, изъявили желание привиться 34100 человек, это на 6250 человек больше, чем неделей ранее. При этом в торговых центрах города тысячи человек ежедневно прививаются безо всякой предварительной записи. В общей сложности, сейчас вакцинировались 1 миллион 789 тысяч человек.

В Петербурге действуют ограничения, в частности, введен масочный режим, на фудкортах могут работать только привитые сотрудники, еще для ряда отраслей с 15 ноября вводится обязательная вакцинация. Однако в общественные места пускают без QR-кодов, в гостиницы заселяют свободно, обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан нет, таким образом, введенные в Петербурге ограничения можно назвать одними из самых мягких в стране.