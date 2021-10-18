Постановление правительства Санкт-Петербурга от 18 октября 2021 года № 766 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1 и 2-20 постановления слова "По 31.10.2021" заменить словами "По 28.11.2021".

1.2. Дополнить пункт 2-1 абзацами следующего содержания:

"с 15.11.2021 наличия у всех посетителей (за исключением лиц, вступающих в брак, а также посетителей, не достигших возраста 18 лет):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - вакцина), или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.3. Пункт 2-5.9 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"С 01.12.2021 прием и размещение в домах отдыха граждан, за исключением граждан, не достигших возраста 18 лет, допускается при условии наличия у них:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.4. Пункт 2-5.10 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"с 01.12.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

Действие абзацев пятого - девятого настоящего пункта не распространяется:

на обслуживание навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (в организации) и в номера гостиниц;

на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территориях вокзалов, аэропорта;

на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций)".

1.5. Пункт 2-5.12 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"с 01.11.2021 запрета доступа организованных групп несовершеннолетних граждан;

с 15.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.6. Пункт 2-5.13 постановления после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

"с 15.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией;".

1.7. Пункт 2-5.15 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"С 01.12.2021 осуществлять работу объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли моторным топливом, заправочных электростанций для зарядки электрических транспортных средств, объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала, а также объектов розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, и(или) продовольственных товаров, при условии наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и(или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.8. Пункт 2-5.23 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"с 15.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом;

с 01.11.2021 запрета доступа организованных групп несовершеннолетних граждан.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.9. Пункт 2-5.29 постановления после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

"с 15.11.2021 наличия у всех посетителей, за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет:

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.10. Абзацы четырнадцатый - двадцать первый пункта 2-5.29, абзацы седьмой -тринадцатый и двадцать третий - тридцатый пункта 2-5.32, абзацы восьмой -четырнадцатый и семнадцатый пункта 2-37, абзацы восьмой - двадцать второй пункта 2-50, абзацы восьмой - пятнадцатый пункта 2-53, пункты 2-54 и 2-55, абзацы девятый - шестнадцатый пункта 2-57, пункты 18-21 - 18-23, 18-28, 18-29 и 18-32 постановления исключить.

1.11. В пункте 2-42 и пунктах 3.3 - 3.5 постановления слова "по 31.10.2021" заменить словами "по 28.11.2021".

1.12. В пунктах 2-42, 3.3 - 3.5 и 9-4 постановления слова "старше 65 лет" заменить словами "старше 60 лет".

1.13. Пункт 2-42 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет, имеющих:

либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справку, подтверждающую наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданную врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией".

1.14. Пункт 2-50 постановления изложить в следующей редакции:

"2-50. С 01.11.2021 по 28.11.2021 запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 40 человек (за исключением проведения спортивных и физкультурных мероприятий по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, проведения в театрах, цирках, организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, и концертных залах культурных и зрелищных мероприятий по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, а также проведения иных мероприятий (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга), а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Максимально допустимое количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых с 01.11.2021 по 28.11.2021 в театрах, цирках и концертных залах в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет не более 1500 человек.

Максимально допустимое количество посетителей спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту, а также конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий), проводимых по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, определяется исходя из требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

В случае, если количество посетителей мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, согласованных соответственно Комитетом по физической культуре и спорту, Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, превышает 500 человек, проведение таких мероприятий допускается при наличии согласования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Проведение спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек по согласованию с Комитетом по физической культуре и спорту допускается при условии соблюдения организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими проведение указанных мероприятий, следующих требований:

недопущения посетителей по входному билету без указания зрительского места, а также реализации указанных билетов;

обеспечения просмотра соответствующего мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах;

обеспечения с 01.11.2021 наличия у всех участников соответствующего мероприятия, в том числе спортсменов, тренеров, судей, иных лиц, обеспечивающих его проведение, а также посетителей (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

Проведение с 01.11.2021 конгрессно-выставочных мероприятий численностью более 40 человек по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга допускается при условии наличия у всех участников и посетителей (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет):

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими первого и (или) второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

При проведении мероприятий, согласованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, организаторы соответствующих мероприятий, а также собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся указанные мероприятия, обязаны обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, а также соблюдение требований, предусмотренных постановлением, условий проведения соответствующих мероприятий.

В случае выявления неисполнения запрета (временного ограничения), предусмотренного в абзаце первом настоящего пункта, а также иных требований, предусмотренных постановлением, согласование проведения мероприятий соответствующими организациями (индивидуальными предпринимателями), а также проведение мероприятий в соответствующих зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), указанных в абзаце первом настоящего пункта, в дальнейшем допускается только после принятия мер, устраняющих причины неисполнения установленных запретов (временных ограничений) и требований, в соответствии с порядками, указанными в пунктах 15-4, 15-5 и 15-10 постановления".

1.15. Пункт 2-52 постановления изложить в следующей редакции:

"2-52. Организациям (индивидуальным предпринимателям) до 25.10.2021 актуализировать информацию о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), переведенных на дистанционный режим работы (с соблюдением требований законодательства о персональных данных), путем направления информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

1.16. В пункте 2-56 постановления слова "в пунктах 2-53 - 2-55" заменить словами "в пунктах 2-5.10, 2-5.13,2-5.15,2-5.23,2-5.29 и 2-53".

1.17. Дополнить постановление пунктом 2-59 следующего содержания:

"2-59. Установить, что с 15.11.2021 на территории Санкт-Петербурга осуществление организациями (индивидуальными предпринимателями) деятельности в сферах, предусмотренных в пункте 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12.10.2021 № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу), допускается при условии соблюдения указанными организациями (индивидуальными предпринимателями) требований, установленных в пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу".

1.18. Пункт 7.5 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Обеспечить с 01.11.2021 по 03.11.2021 перевод на дистанционный режим работы в дополнение к работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), указанным в пункте 2-42 постановления и абзаце первом настоящего пункта, иных категорий работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), за исключением работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя)".

1.19. Пункт 12.6 постановления изложить в следующей редакции:

"12.6. С 20.10.2021 осуществлять организацию и проведение любых массовых мероприятий с очным присутствием физических лиц в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, данному после 18.10.2021".

1.20. Дополнить постановление пунктом 12.8 следующего содержания:

"12.8. С 01.11.2021 по 03.11.2021 обеспечить перевод на дистанционный режим работы государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга (далее - сотрудники), за исключением сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга".

1.21. В пунктах 15-4, 15-5 и 15-10 постановления слова "более 75 человек" заменить словами "более 40 человек".

1.22. В пункте 18-25 постановления слова "пункта 18-23" заменить словами "пункта 18-24".

1.23. Дополнить постановление пунктами 18-33 - 18-35, 18-35.1 и 18-35.2 следующего содержания:

"18-33. Руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга обеспечить выполнение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу.

18-34. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга несут персональную ответственность за выполнение пункта 18-33 постановления.

18-35. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу:

18-35.1. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по здравоохранению и администрациями районов Санкт-Петербурга еженедельно представлять в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу информацию об исполнении постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу.

18-35.2. Комитету по информатизации и связи, Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрациям районов Санкт-Петербурга в пределах компетенции организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции как наиболее эффективного профилактического мероприятия".

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга:

усилить взаимодействие с подведомственными им государственными учреждениями Санкт-Петербурга и государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, установленных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление № 121) и настоящим постановлением;

усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями требований и рекомендаций, установленных постановлением № 121 и настоящим постановлением, в том числе по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, в случаях, установленных постановлением № 121.

3. Главам администраций районов Санкт-Петербурга усилить контроль за соблюдением на территории соответствующих районов Санкт-Петербурга, в том числе на объектах социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, требований и рекомендаций, установленных постановлением № 121 и настоящим постановлением.

4. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга несут персональную ответственность за соблюдение в указанных органах, а также на территориях указанных организаций обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и иных требований и рекомендаций, установленных постановлением № 121 и настоящим постановлением.

5. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях за нарушение требований, установленных постановлением № 121:

до 20.10.2021 представить план-график проведения контрольных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения указанных требований (далее - мероприятия), с указанием типов объектов и примерных адресов, на которых планируется проведение мероприятий, в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

усилить контроль за соблюдением требований и рекомендаций, установленных постановлением № 121 и настоящим постановлением, во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси.

6. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

до 21.10.2021 представить Губернатору Санкт-Петербурга сводный план-график мероприятий;

оперативно докладывать Губернатору Санкт-Петербурга о проведении мероприятий;

до 25.10.2021 разработать методические рекомендации по вопросу реализации требований, установленных постановлением № 121 и настоящим постановлением, в части, касающейся ограничений допуска посетителей на территории отдельных объектов.

7. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга до 20.10.2021 привести свои правовые акты и примерные формы стандартов безопасной деятельности в соответствие с постановлением.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.12- 1.14 и 1.21, вступающих в силу с 01.11.2021.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







