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19.10.2021 16:51
Рубрика: Общество

Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге

Текст: Вера Черенева
Введение QR-кодов в Петербурге не потребует существенных затрат для представителей бизнеса. Об этом сообщил "РГ" председатель петербургского отделения "Деловой России", депутат городского парламента Дмитрий Панов.

"Затрат на приобретение специального оборудования для считывания QR-кодов не требуется - вполне достаточно любого смартфона или планшета с камерой, который настраивается через приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", - отметил Панов.

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Комментируя само нововведение, эксперт заявил, что "в целом петербургский бизнес готов позитивно воспринимать любую инициативу, которая позволит ему сохранить поток посетителей и избежать закрытия, при этом обеспечив требуемый порог безопасности нахождения людей в помещениях. Сегодня по пути введения QR-кодов вакцинации идет ряд регионов России, включая Республику Татарстан, Ленинградскую, Свердловскую, Новосибирскую области и еще порядка 30 субъектов".

Правда, Панов выразил мнение, что одного введения QR-кодов для борьбы с коронавирусом недостаточно и обратил внимание на соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

Напомним, в Петербурге вводятся довольно жесткие ограничительные меры. В частности, уже с 1 ноября на конгрессы или спортивные мероприятия будут пускать только с QR-кодом, подтверждающим факт вакцинации или перенесенного заболевания или же со справкой, из которой следует, что сделать прививки гражданин не может по медицинским показаниям.

С 15 ноября без антиковидного пакета документов не пустят в учреждения культуры и фитнес-клубы, а с 1 декабря предъявлять коды и справки потребуется при посещении точек общественного питания и магазинов за исключением тех, где продаются товары первой необходимости.

Введение жестких мер обусловлено непростой эпидемической ситуацией в Петербурге. В сутки заболевает больше трех тысяч человек, а прививки сделали около 1,7 миллионов жителей города.

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