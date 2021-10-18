Новости

Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 22:26
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 22:26
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 22:14
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 22:07
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 21:43
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 21:32
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 21:27
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 21:25
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 21:16
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 21:10
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 20:50
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 20:46
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 20:42
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 20:40
В Подмосковье полицейский ранил девушку, защищая ее от алабая 20:25
Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг 19:28
В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом 19:22
Глава Петербурга предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19 19:21
МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен 19:19
Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси 19:11
Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме 19:08
Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов 18:58
Умер создатель противоракетной "Горгоны" 18:50
Украинский актер ударил жителя Ялты ножом 18:25
В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 21:27
Рубрика: Власть

В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Администрация Петербурга ужесточила требования для посещения общественных мест. В частности, посетителям при входе придется предъявлять документы о вакцинации или справки, подтверждающие, что сделать прививку невозможно. Это следует из теста обновленного постановления правительства, размещенного на сайте Смольного.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест

В частности, с 1 ноября, чтобы попасть на любое конгрессно-выставочное, спортивное или физкультурное мероприятие численностью свыше 40 человек, нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Но если у гражданина есть официально оформленный медотвод, он может пройти по этому документу.

С 15 ноября коды будут требовать при посещении всех учреждений культуры. В частности, антиковидные документы придется предъявлять при посещении театров, музеев, выставочных залов, цирков. Будут их требовать в фитнес-клубах и бассейнах. Кроме того, без пакета антиковидных документов не будут пускать на церемонию торжественной регистрации брака.

С 1 декабря документы о вакцинации, перенесенном заболевании или невозможности сделать прививку придется предъявлять при посещении кафе и ресторанов. Исключение сделано для заводских столовых, а также точек общепита в аэропорту и на вокзалах.

Также с 1 декабря антиковидные документы придется предъявлять при посещении магазинов. Исключение сделано для аптек, продуктовых магазинов, торговых точек с товарами первой необходимости, автозаправок и киосков.

Стоит отметить, что принятый Смольным пакет антиковидных ограничений с одной стороны очень жесткий относительно других регионов Северо-Запада, например, нигде не предусматривается запрета на посещения магазинов без справок. Но аналоги в России есть. Например, в Башкирии без QR-кода закрыт доступ в торговые центры, независимо от того, в какой магазин ТЦ планирует зайти покупатель.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Глава Петербурга предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19

С другой стороны, в Петербурге пропуском в театры, музеи, магазины и кафе становится медотвод от вакцинации. В регионах к этим справкам отношение различается. Например, в Псковской области для граждан с медотводами исключений не стали делать, власти региона объяснили это тем, что люди, получающие медицинскую справку о невозможности сделать прививку, имеют довольно слабое здоровье и посещать общественные места в нынешних условиях для них вдвойне опасно.

В то же время, в пакете актиковидных документов, которые принимаются городскими властями, не указаны справки о вакцинации. Такие документы выдают в поликлиниках и пунктах вакцинации после завершения полного прививочного курса. В Вологодской области, например, такие документы принимаются наравне с QR-кодами. Власти региона объясняют это тем, что не у всех вакцинировавшихся есть аккаунт на Госуслугах.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка
В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Apple представила новые MacBook Pro
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям