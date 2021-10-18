В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам

Администрация Петербурга ужесточила требования для посещения общественных мест. В частности, посетителям при входе придется предъявлять документы о вакцинации или справки, подтверждающие, что сделать прививку невозможно. Это следует из теста обновленного постановления правительства, размещенного на сайте Смольного.

В частности, с 1 ноября, чтобы попасть на любое конгрессно-выставочное, спортивное или физкультурное мероприятие численностью свыше 40 человек, нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Но если у гражданина есть официально оформленный медотвод, он может пройти по этому документу.

С 15 ноября коды будут требовать при посещении всех учреждений культуры. В частности, антиковидные документы придется предъявлять при посещении театров, музеев, выставочных залов, цирков. Будут их требовать в фитнес-клубах и бассейнах. Кроме того, без пакета антиковидных документов не будут пускать на церемонию торжественной регистрации брака.

С 1 декабря документы о вакцинации, перенесенном заболевании или невозможности сделать прививку придется предъявлять при посещении кафе и ресторанов. Исключение сделано для заводских столовых, а также точек общепита в аэропорту и на вокзалах.

Также с 1 декабря антиковидные документы придется предъявлять при посещении магазинов. Исключение сделано для аптек, продуктовых магазинов, торговых точек с товарами первой необходимости, автозаправок и киосков.

Стоит отметить, что принятый Смольным пакет антиковидных ограничений с одной стороны очень жесткий относительно других регионов Северо-Запада, например, нигде не предусматривается запрета на посещения магазинов без справок. Но аналоги в России есть. Например, в Башкирии без QR-кода закрыт доступ в торговые центры, независимо от того, в какой магазин ТЦ планирует зайти покупатель.

С другой стороны, в Петербурге пропуском в театры, музеи, магазины и кафе становится медотвод от вакцинации. В регионах к этим справкам отношение различается. Например, в Псковской области для граждан с медотводами исключений не стали делать, власти региона объяснили это тем, что люди, получающие медицинскую справку о невозможности сделать прививку, имеют довольно слабое здоровье и посещать общественные места в нынешних условиях для них вдвойне опасно.

В то же время, в пакете актиковидных документов, которые принимаются городскими властями, не указаны справки о вакцинации. Такие документы выдают в поликлиниках и пунктах вакцинации после завершения полного прививочного курса. В Вологодской области, например, такие документы принимаются наравне с QR-кодами. Власти региона объясняют это тем, что не у всех вакцинировавшихся есть аккаунт на Госуслугах.