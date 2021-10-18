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18.10.2021 21:38
Рубрика: Экономика

В Петербурге непривитых сотрудников старше 60 лет отправят на удаленку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге для сотрудников предприятий старше 60 лет, которые не имеют антиковидных документов, с 1 ноября должен быть введен дистанционный режим. Это следует из постановления Смольного о противодействию распространении эпидемии.

Фото: iStock
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Требование об удаленке касается предприятий всех форм собственности (включая ИП) и всех сфер деятельности.

На рабочих местах могут присутствовать лишь те сотрудники, у которых есть QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Или же официальный медотвод.

А с 1 по 3 ноября Смольный рекомендовал организовать дистанционный режим работы на всех предприятиях для всех сотрудников. В частности, все органы исполнительной власти и МФЦ в первую ноябрьскую неделю будут работать в удаленном формате.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19 Прививки и вакцинация

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