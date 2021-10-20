Смольный оценил запас вакцины от коронавируса в Петербурге

По оценкам петербургских властей, запаса вакцины от COVID-19 в Северной столице хватит минимум до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Лисовец подчеркнул, что, с учетом роста производства вакцины, переживать о дефиците препаратов не стоит. Препаратов хватит всем.

На сегодняшний день курс вакцинации от коронавируса завершили 1,8 миллиона петербуржцев, при том, что население города составляет 5,38 миллиона человек. Уровень коллективного иммунитета в Смольном оценивают как недостаточный.

В Петербурге работает 174 стационарных прививочных пункта в поликлиниках и 42 мобильных, открытых в торговых центрах. Они рассчитаны на нагрузку в 30 тысяч человек ежедневно, но до последнего времени прививки делали в два раза меньшее количество человек.

На днях Смольный ввел жесткие ограничения, в частности, анонсировал масштабное введение QR-кодов в общественных местах, включая учреждения культуры, точки общепита и непродовольственные магазины. Буквально на следующий день запись на вакцинацию увеличилась в три раза. В комздраве отметили, что система готова к повышенным нагрузкам.