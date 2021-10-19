В Петербурге запись на вакцинацию возросла в три раза

В Санкт-Петербурге 19 октября в колл-центр по единому телефонному номеру 122 поступило в три раза больше заявок от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

В ведомстве отметили, что город готов к кратному росту числа прививающихся. Сейчас в Петербурге вакцинацию от коронавируса можно пройти в 174 стационарных и 42 мобильных пунктах. В общей сложности имеющиеся мощности позволяют прививать по 30 тысяч человек в день. Но по факту вакцинируются в два раза меньше, констатируют в комздраве.

На сегодняшний день прививки сделали 1,792 миллиона жителей. Население города, отметим, составляет 5,384 миллиона человек.

Эпидемиологическая обстановка в Петербурге в последнее время усложнилась. Накануне здесь было зафиксировано 3220 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения заболевания составил 1,33 при нормативе в единицу.

Поэтому накануне городские власти решили ввести жесткие ограничения. С 1 ноября на конгрессы, спортивные или физкультурные мероприятия можно будет попасть только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании или же с медотводом. С 15 ноября антиковидные документы надо будет предъявлять при входе в музеи, театры, библиотеки и другие учреждения культуры. С 1 декабря коды или справки начнут требовать при посещении магазинов и точек общественного питания.