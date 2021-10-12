Постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Башкетова Н.С., проанализировав показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) совокупного населения Санкт-Петербурга, отмечаю ухудшение эпидемической ситуации, нарастание темпов распространения COVID-19.

Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Санкт-Петербурге отмечается с 06.09.2021 года. Еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние 5 недель составляют от 10,0% до 27,0 %. Темп прироста за сутки увеличился с 0,12 до 0,44.

Прирост числа заболевших среди взрослого населения отмечается во всех возрастных группах, в том числе в возрасте 65 лет и старше.

Увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами COVID-19. Количество госпитализированных больных за прошедшую 40 неделю увеличилось на 18%.

Отмечается рост числа заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, услуг по временному размещению, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения Санкт-Петербурга, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 66 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в том числе курьерской доставки;

- общественного питания, в том числе курьерской доставки;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.);

- транспорта общего пользования и такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Санкт-Петербурга, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Санкт-Петербурга, работникам органов государственной власти города Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Санкт-Петербурга, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 15.11.2021 обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными Методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

4. Правительству Санкт-Петербурга:

4.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации настоящего Постановления и предоставлению еженедельной информации в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу об исполнении настоящего Постановления.

4.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективного профилактического мероприятия.

5. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга организовать проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работников, необходимых для выполнения требования пункта 1 настоящего Постановления.

6. Руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего Постановления.

5. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С.Башкетова







