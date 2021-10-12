Постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Новости

Президент призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми 15:40
Путин проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ 15:37
Путин: Проекты ГД должны быть увязаны с национальными целями развития 15:35
Матвиенко: Зеленая энергетика требует серьезного обсуждения 15:28
Биржевые цены на авиакеросин и мазут побили рекорд 15:25
Козлов: "Окрашенные платежи" сохранят для экологии 23 млрд рублей в год 15:16
Матвиенко объяснила очный формат Евразийского женского форума 15:07
Почти 20 видов отходов планируют вторично перерабатывать в России 15:06
Мурашко сообщил о молниеносно развивающихся формах COVID-19 15:03
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей 15:02
В Испании провели военный парад по случаю национального праздника 14:53
Новак назвал главную причину энергетического кризиса в Европе 14:52
Что пишут петербургскому ангелу горожане и гости Северной столицы 14:50
Глава ФАС рассказал о работе по снижению тарифов ЖКХ в регионах 14:45
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом 14:28
"Роскосмос" украсил ракету "Союз" под хохлому 14:28
Мурашко: Молодость больше не страхует от тяжелой формы COVID-19 14:21
Правительство продлило субсидирование закупок за рубежом "Онкаспара" 14:15
В Словении после футбольного матча напали на российских болельщиков 13:53
Лавров назвал публикации о краже Россией формулы AstraZeneka голословными 13:51
Toyota представила бюджетный компактвэн Rumion. На самом деле это Suzuki 13:51
Минск и Москва подпишут документы по поставкам газа до конца 2021 года 13:39
Ученый из СПбГУ пообещал пандемию COVID-19 в течение трех лет 13:29
В Кремле знают о задержании экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой 13:26
СМИ: Лежащий в коме актер Валерий Гаркалин пошел на поправку 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 12 октября 2021 года № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 12 октября 2021 г.
Опубликован 12 октября 2021 г.

Я, главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Башкетова Н.С., проанализировав показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) совокупного населения Санкт-Петербурга, отмечаю ухудшение эпидемической ситуации, нарастание темпов распространения COVID-19.

Очередной подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Санкт-Петербурге отмечается с 06.09.2021 года. Еженедельные темпы прироста заболеваемости за последние 5 недель составляют от 10,0% до 27,0 %. Темп прироста за сутки увеличился с 0,12 до 0,44.

Прирост числа заболевших среди взрослого населения отмечается во всех возрастных группах, в том числе в возрасте 65 лет и старше.

Увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами COVID-19. Количество госпитализированных больных за прошедшую 40 неделю увеличилось на 18%.

Отмечается рост числа заболевших среди работников торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, услуг по временному размещению, транспортных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения Санкт-Петербурга, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 66 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. лицам, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в том числе курьерской доставки;

- общественного питания, в том числе курьерской доставки;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.);

- транспорта общего пользования и такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, бассейнов;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных залов;

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Санкт-Петербурга, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Санкт-Петербурга, работникам органов государственной власти города Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Санкт-Петербурга, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 15.11.2021 обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными Методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

4. Правительству Санкт-Петербурга:

4.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации настоящего Постановления и предоставлению еженедельной информации в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу об исполнении настоящего Постановления.

4.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективного профилактического мероприятия.

5. Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга организовать проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работников, необходимых для выполнения требования пункта 1 настоящего Постановления.

6. Руководители организаций, учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, несут ответственность за исполнение настоящего Постановления.

5. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С.Башкетова



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией