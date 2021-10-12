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12.10.2021 18:56
Рубрика: Общество

В Петербурге ужесточили требования к обязательной вакцинации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу ужесточил требования об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно новому постановлению главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой, для ряда сфер доля привитых сотрудников должна достичь 80 процентов. Те, кто переболел коронавирусной инфекцией, в это число не попадает.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Обязательная вакцинация затрагивает все сферы, которые так или иначе связаны с работой с людьми. Это образование, здравоохранение, соцобслуживание, соцзащита. Привиться должны работники торговли, общепита, а также курьеры, которые развозят их продукцию.

Требование главного санитарного врача Петербурга распространяется на работников гостиниц, таксистов и всю сферу общественного транспорта.

Перечислены в постановлении сотрудники бань, прачечных, химчисток, салонов красоты, парикмахерских, фитнес-клубов, а также работники клиентских офисов банков, отделений почтовой связи, МФЦ, ЖКХ.

Также прививки необходимо сделать работникам библиотек, музеев, выставочных залов, театров, кинотеатров, концертных залов. Даже среди экскурсоводов доля привитых должна составлять не менее 80 процентов.

Фото: iStock
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Указано в постановление и требование о том, что прививки необходимо сделать государственным и муниципальным служащим. Первым компонентом вакцины сотрудники указанных выше сфер должны привиться до 15 ноября, а получить второй компонент им нужно до 15 декабря.

Ранее в Петербурге уже вводили требование об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер с 15 октября. Однако тогда учитывалось не только количество сотрудников, которые сделали прививку, но и те, что переболели за последние полгода.

Ужесточение требование в региональном управлении Роспотребнадзора объясняют ростом заболеваемости. Так, за минувшие сутки в городе зафиксировано 2158 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции в городе составляет 1,18, при норме в единицу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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