В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест

Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Северной столице с 1 ноября вводится система QR-кодов для посещения мероприятий и общественных мест, сообщает ТАСС.

Кроме того, с 1 декабря в городе будут введены QR-коды и для предприятий общепита. Доступ посетителей в кафе и рестораны будет осуществляться только при наличии сертификата о вакцинации или кода переболевшего коронавирусом.

Работодателям рекомендовано в предпраздничную сокращенную неделю (с 1 по 3 ноября) перевести сотрудников на удаленный режим работы.