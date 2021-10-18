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18.10.2021 17:16
Рубрика: Культура

Петербургская актриса получила приз на кинофестивале в Испании

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Петербургская актриса Светлана Щедрина получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале SOL Russian Film Festival в Испании. В фильме "Кроличья лапа" Наны Джорджадзе, номинанта "Оскара" и призера Каннского фестиваля, она сыграла главную роль.
Фото: Пресс-служба кинокомпании "Зебра" Фото: Пресс-служба кинокомпании "Зебра"
Фото: Пресс-служба кинокомпании "Зебра"

Это лирическая мелодрама, фильм о любви в эпоху перемен (с начала девяностых), история молодых людей - француза и ленинградки. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут. Слоган фильма: "Два мира - одна любовь".

Фото: Предоставлено организаторами премьеры в Петербурге
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Седьмой фестиваль российского кино и культуры SOL RUSSIAN FILM FESTIVAL проходил в Торревьехе (Испания). В конкурсную программу полного метра вошли 9 фильмов: "Батя" Дмитрия Ефимовича, "На острие" Эдуарда Бордукова, "От печали до радости" Эдуарда Парри, "Когда она приходит" Александра Цоя, "Кроличья лапа" Наны Джорджадзе, "Конференция" Ивана Твердовского, "На дальних рубежах" Максима Дашкина, "Весури" Александра Якимчука и Вячеслава Лагунова, "75 дней" испанского режиссера Марка Ромеро.

- Я получала призы за театральные работы, но за работу в кино - нет, это моя первая награда. Поэтому она для меня особенная. Но награда не только моя. Это колоссальная работа всей команды. И режиссера, Наны, без которой ничего бы не было, мы с ней очень тесно взаимодействовали на площадке. И партнеров, и автора сценария, и продюсеров, - сказала Светлана Щедрина, актриса Санкт-Петербургского драматического Театра на Васильевском.

Актеру Евгению Ткачуку вручили приз за лучшую мужскую роль второго плана. Актер живет в Петербурге, худрук Конно-драматического театра "ВелесО".

Премьера фильма "Кроличья лапа" в России состоялась в феврале 2021 года. Партнерами Светланы Щедриной по съемочной площадке стали Пьер Ришар, Николя Дювошель, Евгений Ткачук и Евгения Добровольская. Съемки проходили в Петербурге, Сестрорецке, французская часть фильма снималась в бельгийской глубинке в замке Bioull, практически в единственном замке Бельгии, окруженном виноградниками.

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