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18.10.2021 23:05
Рубрика: Происшествия

Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологде обнаружено тело пропавшей 9-летней девочки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

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Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, девочка ушла из дома гулять и не вернулась 16 октября. Мать думала, что дочь находится у бабушки и не беспокоилась. Лишь 17 числа начался поиск ребенка.

Девочку искали по всему городу. Городские кварталы, чердаки, промзоны прочесывали спасатели, полицейские, криминалисты, сотрудники коммунальных предприятий, волонтеры поисковых отрядов, да и просто соседи и неравнодушные горожане.

В СК по Вологодской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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