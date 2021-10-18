Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

В Вологде обнаружено тело пропавшей 9-летней девочки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, девочка ушла из дома гулять и не вернулась 16 октября. Мать думала, что дочь находится у бабушки и не беспокоилась. Лишь 17 числа начался поиск ребенка.
Девочку искали по всему городу. Городские кварталы, чердаки, промзоны прочесывали спасатели, полицейские, криминалисты, сотрудники коммунальных предприятий, волонтеры поисковых отрядов, да и просто соседи и неравнодушные горожане.
В СК по Вологодской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.