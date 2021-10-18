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18.10.2021 18:21
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти завели дело по факту гибели 23-летнего киберспортсмена

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту смерти известного киберспортсмена Алексея Малышева. В ведомстве считают, что 23-летнему молодому человеку нанесли травмы, ставшие смертельными.

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Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Какие это конкретно были травмы, пока неизвестно, назначены экспертизы.

Пока известно следующее: утром Малышева нашли за гаражами в поселке Никольское недалеко от Гатчины. Молодой человек был обнажен до пояса и весь в крови. На тот момент он был жив. Парня оперативно госпитализировали, но он скончался, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас следователи ищут свидетелей, а также злоумышленников. Выясняется, что киберспортсмен делал в Никольском, кто был рядом с ним в последние часы его жизни.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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