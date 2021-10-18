В Ленобласти завели дело по факту гибели 23-летнего киберспортсмена

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту смерти известного киберспортсмена Алексея Малышева. В ведомстве считают, что 23-летнему молодому человеку нанесли травмы, ставшие смертельными.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Какие это конкретно были травмы, пока неизвестно, назначены экспертизы.

Пока известно следующее: утром Малышева нашли за гаражами в поселке Никольское недалеко от Гатчины. Молодой человек был обнажен до пояса и весь в крови. На тот момент он был жив. Парня оперативно госпитализировали, но он скончался, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас следователи ищут свидетелей, а также злоумышленников. Выясняется, что киберспортсмен делал в Никольском, кто был рядом с ним в последние часы его жизни.