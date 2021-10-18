Бастрыкин рассказал о ходе дела по гибели сотрудников водоканала под Таганрогом

О работе следователей и криминалистов по делу о гибели в ходе ремонтных работ 11 сотрудников водоканала в Ростовской области в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Интервью посвящено профессиональному празднику криминалистов, который отмечается 19 октября.

"Следователями и криминалистами центрального аппарата изучены проектная документация и технологический процесс очистных сооружений. Организовано проведение осмотров места происшествия и следственного эксперимента, назначены судебные экспертизы, установлены механизм и причина аварии. Установлено, что при производстве работ нарушен технологический процесс: не использовались газоанализаторы, средства индивидуальной защиты, вытяжная и приточная вентиляции. В итоге по подозрению в совершении указанного преступления задержан главный инженер предприятия", - сообщил глава СКР.

Напомним, трагедия произошла 21 мая при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Произошел выброс метана. В результате от отравлений ядовитым газом погибли 11 человек.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в свежем номере "РГ" от 19.10.2021.