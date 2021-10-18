Skoda будет разрабатывать бюджетные автомобили для Volkswagen

В концерне Volkswagen отныне за разработку всех новых моделей на платформе MQB-A0 отвечает Skoda. Чехи будут создавать на ней машины и под своим брендом, и под маркой Volkswagen, кроме того, дальнейшее развитие этой агрегатной базы также делегировано Skoda.

MQB-A0 - это шасси для недорогих автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Целевыми рынками для машин на новой базе в пресс-службе Volkswagen называют Россию, Индию, Африку, страны Юго-Восточной Азии, Латинскую Америку. В концерне считают, что объем продаж новых автомобилей в этих регионах через 15 лет в сумме достигнет 8,5 млн единиц в год.

Заметим, что в РФ автомобили на платформе MQB-A0 пока не представлены. Последние новинки на этой базе - это субкомпактные кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun, производимые пока только в Индии. Кроме того, на подходе 4,5-метровый седан Skoda Slavia, созданный на этой же платформе.

Разработка новых моделей на базе MQB-A0 позволит, во-первых, сохранить существующий штат научно-технического подразделения Skoda Auto, а во-вторых, потребует найма и взращивания новых специалистов.