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Трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном за сутки посмотрели свыше 31 млн раз

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    18.10.2021, 11:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Второй трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза, который показали на онлайн-презентации DC FanDome 2021, за сутки собрал более 31 млн просмотров. Об этом пишет Film Updates.

Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
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Уточняется, что это суммарный показатель со всех площадок и на всех языках.

Для расширенной вселенной DC, до сих пор пребывающей в подвешенном состоянии после неудачных решений Зака Снайдера (к которой "Бэтмен" версии Роберта Паттинсона формально пока даже не относится) - это хороший показатель.

Хотя до чисел фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Темному рыцарю очень далеко. Просмотры трейлера триквела о Питере Паркере, напомним, за аналогичный период были выше более чем в 10 раз.

Премьера "Бэтмена" запланирована на март следующего года.

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