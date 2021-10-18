Трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном за сутки посмотрели свыше 31 млн раз

Второй трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза, который показали на онлайн-презентации DC FanDome 2021, за сутки собрал более 31 млн просмотров. Об этом пишет Film Updates.

Уточняется, что это суммарный показатель со всех площадок и на всех языках.

Для расширенной вселенной DC, до сих пор пребывающей в подвешенном состоянии после неудачных решений Зака Снайдера (к которой "Бэтмен" версии Роберта Паттинсона формально пока даже не относится) - это хороший показатель.

Хотя до чисел фильма "Человек-паук: Нет пути домой" Темному рыцарю очень далеко. Просмотры трейлера триквела о Питере Паркере, напомним, за аналогичный период были выше более чем в 10 раз.

Премьера "Бэтмена" запланирована на март следующего года.