В ФРГ заявили, что "Газпром" выполняет свои обязательства по поставке газа

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил 18 октября на брифинге, что "Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа в Германию, и он надеется, что такой подход сохранится и в дальнейшем.

"На данный момент все поставщики газа, в том числе и "Газпром", выполняют свои обязательства, - подчеркнул Зайберт. - Правительство Германии очень внимательно следит за ситуацией и надеется, что так будет и впредь".

При этом газохранилища в Германии в настоящее время заполнены менее чем на 70 процентов, об этом заявила представитель Министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград.

По данным лондонской биржи ICE, цена на газ в Европе 18 октября выросла на 11 процентов, до 1281,9 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне сообщений об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в ноябре.