В МИД Беларуси объяснили причину отъезда посла Франции

"Вынужденным шагом" назвал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отъезд из республики посла Франции Николя Де Лакоста. Комментируя в понедельник этот факт по просьбе БЕЛТА, белорусский дипломат напомнил, что господин Де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и через месяц вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси.

"Однако впоследствии глава французской дипломатической миссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь", - констатировал Глаз.

"В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - уточнил он.

В свою очередь, глава белорусской миссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.

"Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий", - резюмировал пресс-секретарь МИД Беларуси.