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18.10.2021 07:13
Рубрика: Экономика

В России начали действовать новые правила подключения домов к газу

Текст: Алексей Рыбин

Новые правила подключения домов к газу начали действовать в России. Вступило в силу соответствующее распоряжение правительства. Отныне во всех городах и поселках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить бесплатно - за счет государства.

Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг

Заявку на подводку газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газораспределительной компании. К заявке необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Можно заказать и дополнительную услугу - подведение трубы непосредственно к дому и подключение газа. Но за это нужно будет уже платить самостоятельно.

К участку же газопровод проведут бесплатно в том случае, если собственник не планирует заниматься там коммерческой деятельностью.

В середине сентября вице-премьер Александр Новак сообщил, что потенциал подключения по программе составляет свыше трех миллионов домовладений более чем в 36 населенных пунктах.

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