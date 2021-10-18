Видео: дальнобойщик 4 км тащил застрявший под его прицепом Nissan

Самые длинные и страшные четыре минуты в жизни пережил 34-летний автомобилист из Калифорнии Хавьер Диас, когда при неудачном перестроении из полосы в полосу его Nissan Maxima попал под прицеп автопоезда. Легковушку намертво зажало и потащило за грузовиком, шофер которого не увидел в зеркальце заднего обзора ничего особенного. Напрасно Диас махал рукой в окне и пытался докричаться.

Согласно путевому листу, автопоезд перевозил 50 тонн свежесобранной моркови и при такой загрузке волочащаяся под прицепом легковушка, видимо, не создавала дополнительных проблем. 62-летний дальнобойщик протащил бы Nissan через весь штат, если бы не другие водители, которые активно подавали ему знаки - сигналили и махали руками.

Наконец один из самых отчаянных автомобилистов просто обогнал грузовик и, тормозя перед ним, заставил остановиться. Лишь тогда дальнобойщик заметил, что тащил за собой невольного попутчика.

Полиция запротоколировала инцидент, но нарушений со стороны шофера грузовика не усмотрела: Nissan попал под прицеп не по его вине. Диас, который наконец-то смог выбраться из своей помятой Maxima, отделался легкими ушибами и также не предъявлял никаких претензий. По его словам, "главное счастье в жизни - возвращение домой живым и здоровым".