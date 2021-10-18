Власти собрались отменить экспортные пошлины на алюминиевые сплавы

Таможенная подкомиссия правительства РФ поддержала обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы и снижение пошлин на ферросилиций. Об этом сообщает Минпромторг.

Как следует из сообщения ведомства, с инициативой обнулить ставки вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы.

Ставки на ферросицилий, по решению подкомиссии, будут снижены с 1%5 до 5%.

При этом пошлина на необработанный алюминий сохранится на нынешнем уровне - 15%, но не менее 254 долларов за тонну.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, принятие этого решения позволит стабилизировать работу малых и средних предприятий вторичной металлургии, а сбереженные благодаря снижению ставок средства помогут реализовать программу строительства высокотехнологичных и экологически чистых алюминиевых заводов - Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого.

Кроме того, корректировка пошлины на ферросицилий позволит направить прибыль от его экспорта на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае.

Ранее сообщалось, что Минпромторг не планирует пересматривать пошлины на металлы.