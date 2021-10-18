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18.10.2021 18:52
Рубрика: Культура

Возвращение киноэкипажа с МКС встретили группы "Земляне" и "Ундервуд"

Текст: Александр Алексеев
В честь режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, вернувшихся из космоса, вначале "Земляне" исполнили у ракеты "Восток" на ВДНХ песню "Трава у дома". Причем ради этого события в группу вернулся и гитарист ее "золотого состава" 70-х Игорь Романов, который изначально и играл в ней знаменитое гитарное соло.

"Ради этого полета мы объединились с Володей Киселевым (в прошлом ударник, а ныне - художественный руководитель группы, - прим. ред.) - не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момен - Первый канал в космосе! Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился", - рассказал теперь Игорь Романов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Но на этом музыкально-космические сюрпризы не закончились. Ведь и группа "Ундервуд", которую многие знают и любят за их хит "Гагарин, я вас любила", написала песню и сняла видео "Далеко" в честь киноэкипажа. Их посвящение тоже не случайно, ведь группа и Юлия Пересильд, которая, кстати, отменно поет и любит рок, спели вместе в программе "Квартирник у Маргулиса" на НТВ, а затем уже и в зале, на праздновании 25-летия "Ундервуда".

"У меня за долгие годы выработалась резистентность к песням о воздухе, лётчиках и космонавтах, - рассказал теперь один из лидеров группы Владимир Ткаченко. - И я поклялся самому себе, что больше ни строчки об этом не напишу. Но тут пришла действительность и откорректировала мою клятву. Если бы не личное знакомство с Юлей, меня бы эта новость точно оставила бы равнодушным. Ну, полетел кто-то в космос - эка невидаль. Однако мы Юлю знаем хорошо, поскольку с ней пели, репетировали, выступали. И тут ты понимаешь, что вот человек с тобой только что на сцене стоял и тут бац - уже в космосе. Ты на Земле остался, ходишь, притянутый гравитацией, едешь в машине, в магазине стоишь в очереди, а она - в космосе! Вот это прям разрывает! Песня написана вдвоем с Максимом (Кучеренко - другой лидер "Ундервуда", - прим. ред.). Сначала я не знал, от чего отталкиваться, пришлось посмотреть несколько роликов Первого канала. В одном из них Юля говорит о своей косметичке, и что она в нее положит. Еще пригрезилась детская песенка "далеко-далеко на лугу пасутся ко…". И я сказал себе: "Правильно - космонавты". Так что пейте, дети, молоко, будете здоровы".

Нельзя не согласиться.

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