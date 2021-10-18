Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток

Таблетки от бессонницы - далеко не лучший способ справиться с этой проблемой. Помимо того, что эффективны они, как правило, лишь на краткосрочный период, препараты могут вызвать и привыкание.

Вдобавок к этому некоторые такие таблетки обладают и побочными действиями, поэтому общая их польза может оказаться весьма сомнительной. Учитывая это, гораздо лучше попробовать отрегулировать сон естественным путем.

По словам врача-терапевта Нуржахана Фаллахи, залогом успеха является здоровый образ жизни. Для начала стоит придерживаться стабильного режима - засыпать и просыпаться примерно в одно время, а продолжительность сна должна составлять от семи до девяти часов.

- Поможет и ванна с эфирными маслами (лаванда, ромашка). Если на это нет времени, достаточно принять теплый душ. Главное - принять душ или ванну за два часа до сна. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Достаточно получаса, в теплое время года до полутора часов, - цитирует специалиста РИА Новости.

Помимо этого, перед сном не стоит употреблять тяжелую пищу, а также стоит приучить себя к регулярным физическим нагрузкам. При этом будет достаточно умеренной интенсивности - подойдут плавание, бег, тренажерный зал. Врач рекомендует заканчивать такие занятия до 19 часов.

Также имеет значение микроклимат спальни. Наилучшая для сна температура - это 17-19 градусов, влажность воздуха должна составлять 50-60 процентов.

Если не получается заснуть в первые полчаса, то не стоит себя мучить и заставлять лежать. Вместо этого можно почитать книгу или послушать спокойную музыку и вернуться в кровать, когда наступит ощущение легкой сонливости.

Как ранее писала "РГ", важным для улучшения качества сна является избавление от тревожных мыслей, стрессов и перегрузок.